الامارات | فابريغاس يفاجئ متابعيه بـ "نيو لوك" باشا مصر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت ماريا زوجة النجم الإسباني سيسك فابريغاس عن قيام لاعب موناكو الفرنسي بحلاقة لحيته، والظهور بـ "نيو لوك". ونشرت ماريا صورة اللاعب الإسباني على حسابها في "إنستغرام"، حيث خطف الأنظار وأطلق عليه متابعو حسابها "باشا مصر" بعدما ظهر بالهيئة التي ظهر بها الفنان المصري أمير كرارة في مسلسل كلبش. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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