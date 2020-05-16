شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بـ«كورونا».. مجلس «جمهورية شبين» يتابع حالة قائد الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى أحمد الخشن رئيس، نادي جمهورية شبين، اتصالا هاتفيا للاطمئنان على اللاعب أحمد الشرقاوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المصاب بفيروس كورونا المستجد، من داخل حجزه الصحي.

وأكد «الخشن» متابعته لحالة اللاعب وتلبية كافة مطالبه، والتواصل مع مسؤولي مديرية الصحة في المنوفية لتوفير سبل الرعاية له.

وحرص أعضاء مجلس إدارة النادي على الاتصال باللاعب والشد من أزره والتأكيد على وقوف النادي بجانبه خلال فترة علاجه.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين إصابة قائد فريق كرة القدم الأول بالنادي بفيروس كورونا المستجد.

وقال «الخشن» إن اللاعب أصيب في منزله هو وشقيقه، ولم يتردد على النادي منذ تجميد النشاط الرياضي مع بداية أزمة كورونا.

وأكد رئيس النادي أنه جرى نقل قائد الفريق إلى مستشفى العزل بالباجور، وعزل المخالطين له، وأخذ مسحات منهم لمعرفة حملهم للفيروس من عدمه.

وشدد على استمرار أعمال رش وتطهير وتعقيم نادي جمهورية شبين للحد من انتشار الفيرورس، مع إعطاء إجازة مدفوعة للعاملين بالنادي.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا. Advertisements وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة. وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.