شكرا لقرائتكم خبر عن عودة البوندزليجا.. مونشنجلادباج يكتسح فرانكفورت بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بروسيا مونشنجلادباج فوزًا ثمينًا على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن مافسات الجولة 26 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم «بوندزليجا».

واستأنفت اليوم، مباريات الدوري الألماني بعد توقف دام حوالي شهرين جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

سجل كل من الفرنسي الحسن بليا في الدقيقة الأولى، ومواطنه ماركوس تورام في الدقيقة السابعة، والجزائري رامي بن سبعيني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء ثلاثية الضيوف، فيما أحرز البرتغالي أندريه سيلفا الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 81.

بتلك النتيجة يحتل مونشنجلادباخ المركز الثالث بـ52 نقطة وبفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند الوصيف، فيما يأتي آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.