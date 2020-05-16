وفاة طبيب فريق سسكا موسكو الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

توفى رومان أبزيليلوف طبيب نادي سسكا موسكو الروسي لفريق كرة السلة، بعد إصابته بفيروس كورونا.



ودخل صاحب الـ44 عاماً لإحدى مستشفيات العاصمة الروسية موسكو منذ أول مايو الجاري، قبل أن يفارق الحياة لعدم قدرته التغلب على المرض.

وأعلن النادي العاصمي في بيان رسمي "توفي اليوم صديقنا، وزميلنا، والطبيب الممتاز، ورجل العائلة، رومان أبزيليلوف. لقد قاتل، ولكنه لم يتمكن من مواجهة الصعوبات التي خلفتها إصابته بعدوى فيروس كورونا".

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من جانبها، قالت بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة (Euroliga) "نعرب عن بالغ تعازينا لأسرة سسكا موسكو".

كما أبدى الإسباني سرخيو جونزاليس، لاعب الفريق الروسي سابقا، عن حزنه لرحيل الطبيب الأربعيني.

وكتب جونزاليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "رومان، فلترقد في سلام. لن ننسى أبدا لطفك وحضورك. تعازي لعائلته، ولزوجته، ولأطفاله، ولكل عائلة سسكا موسكو".