شكرا لقرائتكم أرقام الزمالك في موسم سداسية الأهلى التاريخية.. يحقق المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد البرتغالي مانويل جوزيه النادى الأهلى فى ولايته الأولى، يوم 16 مايو 2002 اى منذ 18 عاما الى فوزا قاسيا على الزمالك بنتيجة 6 -1 فى مباراة ستظل عالقة فى أذهان جماهير القطبين حيث سيتذكرها جمهور الأهلى بالفرحة والسعادة بينما سيتذكرها جمهور الزمالك بالقسوة والمرارة.

وتعد هذه المباراة باللقاء الأكثر قسوة فى نفوس الزملكاوية، الذى جرت وقائعه ضمن مباريات الجولة 23 لمسابقة الدورى العام، حينما وقعت الكارثة التى لم يتوقعها أكثر المتشائمين فى صفوف الأبيض، حيث تمكن الأهلى من دك حصون القلعة البيضاء بسداسية مقابل هدف وحيد.



بيبو وبشير

أرقام الزمالك في موسم 2001-2002



وحل الزمالك ثالثا في بطولة الدوري العام برصيد 64 نقطة.

فيما توج الإسماعيلي بلقب بطولة الدوري العام برصيد 66 نقطة ، وجاء الاهلى الثاني برصيد 64 نقطة ، فيما احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 53 نقطة وجاء المحلة الرابع 35 نقطة

Advertisements

نادي الزمالك موسم 2001–02، هو الموسم الواحد والتسعون من مواسم نادي الزمالك، كان المدير الفني الألماني أوتوفيستر في بداية الموسم وفي نهاية الموسم استلم البرازيلي كارلوس كابرال.

تمكن الفريق من الفوز بكأس مصر، والفوز بالنسخة الأولى من كأس السوبر المصري، والفوز بدوري أبطال أفريقيا، كان من المقرر أن يخوض الفريق بطولة كأس العالم للأندية (كأول فريق مصري) إلا أن البطولة ألغيت بعد افلاس الشركة الممولة لبطولات الفيفا.