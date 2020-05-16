شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقي: موقع مع الزمالك 3 سنوات ويوجد شرط جزائي فى عقدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المغربي أشرف بن شرقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه عقده 3 سنوات مع النادى الأبيض وبه شرط جزائى.

أضاف بن شرقى خلال تصريحات تلفزيونية :" مقدرش أقول أنى مصاب قبل مواجهة الأهلي".

زعمت تقارير صحفية تركية، عن اقتراب النجم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم نادى الزمالك، من الإنضمام لصفوف فريق طرابزون سبور التركى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب، فى موسمه الأول مع الفارس الأبيض.

وفقا لموقع " fotospor" التركى، فإن طرابزون سبور، نجح فى التوصل إلى إتفاق مع نظيره الزمالك المصرى، من أجل ضم النجم المغربى بن شرقى، خلال الميركاتو المقبل.

أضاف الموقع التركى، أن المفاوضات بين الناديين، وصلت إلى مراحل متقدمة، الأمر الذى يجعل النجم المغربى، قريبا من إرتداء قميص طرابزون فى الموسم المقبل.

Advertisements

كانت صحيفة "Ajans Spor" التركية، قد أكدت على أن بن شرقى وافق على الانتقال لصفوف طرابزون سبور فى الميركاتو المقبل بعد حديثه مع مواطنه مروان دا كوستا خلال الأيام الماضية، مضيفة أن النادى التركى استخدم المدافع المغربى دا كوستا كوسيط من أجل إقناع نجم الزمالك بالموافقة على العرض.

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك، عدم وصول عروض رسمية أو شفهية للمغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، حتى اللحظة الجارية، وذلك حتى يتم دراسة تلك العروض.

وكان موقع "Foot Mercato" الفرنسي قد أكد أن بن شرقى محط اهتمام 3 أندية فرنسية، هى مونبلييه ونيس وستراسبورج بجانب وجود منافسة من أندية أوروبية أخرى وهى أولمبياكوس اليونانى، وستاندردلياج البلجيكى، بالإضافة إلى كلا من غازى عنتاب وطرابزون سبور التركيان، للتعاقد مع أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

وانضم أشرف بن شرقى، لصفوف الزمالك، الصيف الماضى، قادما من صفوف فريق الهلال السعودي، ونجح فى التتويج مع الفارس الأبيض بـ3 ألقاب وهى كأس مصر، السوبر الإفريقى والسوبر المصرى.