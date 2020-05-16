شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعرض باهر المحمدى لحادث سير على طريق الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شادى موسى وكيل أعمال باهر المحمدى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى تعرض المدافع الدولى لحادث سير فى طريقه من الإسماعيلية إلى القاهرة، من أجل الخضوع لبرنامجه التأهيلى الذى يؤديه تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، للتعافى من إصابة تمزق فى اربطة الركبة، حيث ترددت أنباء قوية فى الوقت الحالى حول تعرض اللاعب لحادث سير قوى.

وقال شادى موسى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن باهر المحمدى بـ"خير" وأن كل ماحدث هو انفجار إطار السيارة مما أدى لوقوفه على الطريق قبل أن يقوم بتبديله واستكمال طريقه بشكل طبيعى، مؤكدًا أن اللاعب لم يتعرض لأى سوء.

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