شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. تنس الطاولة أصبحت لعبة أولمبية منذ 1988 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعبة تنس الطاولة يتم ممارستها بين لاعبين أو أربعة باستخدام طاولة مقسمة إلى نصفين تفصلهما شبكة، وتستخدم لممارستها كرة خفيفة قطرها ٤٠ مم مصنوعة من السلوليد ومضربين خشبيين مغطيين بالجلد، حيث أسس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة عام 1926م، وضُمّت رياضة كرة الطاولة كرياضة أولمبيّة عام 1988م حتى 2004م تحت أكثر من تصنيف.

وتنس الطاولة تعنى باليابانية تاكيو، وفى الصينية بينك بونك مشتقة من بينك بانك تشيو أحد أكثر الرياضات شعبية من حيث عدد اللاعبين.

تختلف الآراء حول نشأة تلك الرياضة وبدايتها، حيث يقول البعض إنها ترجع إلى التنس فى فرنسا بالقرن التاسع عشر والتى عرفت فى النهاية باسم التنس، وفى أمريكا روج أحد البيوت التجارية للعبة جديده مشابهة للتنس تسمى التنس المنزلى.

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وهناك آراء بأنها دخلت الدول العربية عن طريق الطلاب الذين يدرسون خارج الوطن والجيوش الأجنبية في الأقطار العربية.

وتم إنشاء أول اتحاد للعبة ١٩٢١ وكان الاتحاد الإنجليزى تحت مسمى بنج بونج ثم تغير اسمه ، وفى عام ١٩٢٦ أنشئ الاتحاد الدولى بألمانيا وبعد عامين فقط تم إنشاء الاتحاد المصرى، وتعد مصر أول دولة عربية تنظم بطولة العالم عام ١٩٣٩ بالقاهرة ، و تم ادراج اللعبه في الأولمبياد عام ١٩٨٨ بكوريا الجنوبية.