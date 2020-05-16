شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي يُجيب: هل غادر محمد صلاح معسكر المنتخب لمقابلة راموس في الجونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر حقيقة الأنباء التى كانت قد خرجت خلال أمم أفريقيا الأخيرة ( مصر 2019 ) والتى تحدث خلالها البعض عن مُغادرة محمد صلاح نجم منتخبنا الأول ونادي ليفربول الإنجليزي معسكر المنتخب خلال أمم أفريقيا الأخيرة من أجل السفر لمقابلة راموس لاعب ريال مدريد في الجونة حيث كان يتواجد النجم الأسباني في المدينة الساحلية وقتها لقضاء إجازة عدة أيام رفقة أسرته ، وشدد رمزي على أن هذا الكلام غير صحيح على الأطلاق لأن محمد صلاح كان متواجد في المعسكر طوال أيام البطولة ولم يُغادره إطلاقاً.

وتابع رمزي في تصريحات لبرنامج أقر وأعترف مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون تايم سبورت: محمد صلاح شعر ببعض الإجهاد فطلب عدم المشاركة في أحدى التدريبات فوافق الجهاز الفني حفاظاً على سلامة اللاعب خاصة وأن صلاح حريص على التواجد في التدريبات والمباريات ولا يغيب إلا إذا كان مٌصاب فعلاً ، موضحاً أن البعض إستغل غياب محمد صلاح عن أحدى التدريبات وراح يزعم أن نجم ليفربول سافر للجونة من أجل مقابلة راموس.

فيما اعترف هاني رمزي بأن الحالة المزاجية لمحمد صلاح لم تكن جيدة بالقدر الكاف في أمم أفريقيا الأخيرة ، مُعلقاً: لم يُقصّر صلاح مع المنتخب ودائماً كان لديه حماس ورغبة في تحقيق الإنتصارات وإسعاد المصريين لكن في امم أفريقيا الأخيرة لم يكون "المود" في أفضل حالاته بالنسبة لنجمنا الكبير ربما بسبب أزمته مع إتحاد الكرة بشأن الإعلانات والرعاة..ربما بسبب ما حدث في مونديال روسيا ..لكن في النهاية صلاح لديه إخلاص غير عادي للمنتخب الوطني.

ونفى رمزي أن يكون صلاح قد تحدث معه بشأن رغبته في الأعتزال الدولي عقب الإخفاق في أمم أفريقيا الأخيرة وخروج مصر من دور الثمانية فيها على يد جنوب أفريقيا ، وعلق مدرب منتخب مصر السابق على هذه النقطة ، قائلاً: لم أسمع هذا الكلام من صلاح ..فقط سمعته من مواقع التواصل الأجتماعي لكنه كان كاذباً وكشف رمزي أنه لم يتحدث مع صلاح بعد أمم أفريقيا وأن كان قد تحدث مع أحمد حجازي نجم منتخبنا الأول ونادي ويست بروميتش الأنجليزي وطالبه بإبلاغ صلاح تحيّاته ودعمه.

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وكشف رمزي أنه أنتقد لاعبي المنتخب عقب مباراة جنوب أفريقيا التى خرجت مصر بعدها من أمم أفريقيا الأخيرة ، قائلاً: بعد المباراة زعّقت في وجه اللاعبين وقولت هم لأننا قصرنا جميعا رغم مساندة الدولة والجماهير مع هذا الجيل.، وقال رمزي أنه لن يعمل في منصب الرجل الثاني بالمنتخب لكنه قد يشغل هذا المنصب في الاهلي إذا كان مع مدرب أجنبي سيُضيف له الكثير على الصعيد الفني.

وكشف رمزي النقاب عن إقالته من تدريب منتخب المحليين بسبب خلافه مع أحمد مجاهد عضو مجلس إتحاد الكرة وقتها حيث أختلف معه في طريقة تطوين والهدف من منتخب المحليين.