شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: جوزيه دمّر حلم حياتي في الأهلي وهذه نصيحتي لوكيل فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني أنه عرض العودة لأنهاء مشواره الكروي في النادي الاهلي وبدون مقابل ، موضحاً أنه تحدث مع بعض مسئولو القلعة الحمراء وأكد لهم أنه يرغب في إنهاء مشواره مع الساحرة المستديرة في الاهلي "مجاناً" لكن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق والتاريخي للأهلي ومعه حسام البدري المدرب العام للأهلي وقتها رفضا طلبه ليفشل في تحقيق واحداً من أهم أحلامه الكروية ، موضحاً أنه راض تماماً عن تجربته الأحترافية رغم أنه أنهاها في أخر دوري الدرجة الثانية بألمانيا بسبب الإصابة التى أجبرته على هذه الخطوة .

وأكد هاني رمزي في تصريحات لبرنامج أقر وأعترف مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون تايم سبورت أن وكيل أعمال السويسري رينيه فايلر المدير الفني يعرفه جيداً وتحدث معه قبل أن يأتي فايلر لتدريب الأهلي أوائل سبتمبر الماضي وأبلغه رمزي بأن منظومة الأهلي المُستقرة ستُساعده على النجاح ، مؤكداً أنه شعر بالقلق في بداية التجربة لعدم دراية فايلر بالقارة الافريقية لكن المدرب السويسري نجح ببراعة مع الفريق.

وقال هاني رمزي أن محمد صلاح نجم المنتخب الأول ونادي ليفربول الأنجليزي كشف له عن تلقيه عرضاً من ريال مدريد الأسباني خلال تواجده في ليفربول ، موضحاً أنه تحدث مع صلاح خلال تواجد ليفربول في سويسرا قبل فترة وأبلغه صلاح وقتها بأن ريال مدريد يرغب في التعاقد معه وذلك خلال تألقه مع ليفربول.

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وأوضح هاني رمزي أن محمد صلاح يعشق منتخب مصرويرغب دائماً في اللعب بأسم بلاده وتحدث معه عن رغبته في المساهمة في قيادة منتخب مصر لمنصة التتويج ، قائلاً: محمد صلاح قال لي : لماذا لا نفوز بأمم أفريقيا 3 مرات على طريقة "جيل أبوتريكة".

وقال هاني رمزي أن الإعداد لأمم أفريقيا الأخيرة (مصر 2019) لم يكن جيداً وكان أحد أسباب الخروج المبكر من البطولة التى حصدت الجزائر لقبها ، موضحاً أن جهاز المنتخب بقيادة أجيري وقتها كان عليه أن يتمسك بموقفه الرافض لتأخير انطلاق معسكر المنتخب لأن هذا التراخي كان أحد أسباب الفشل في البطولة.

وأوضح هاني رمزي أن تنظيم البطولة في مصر زاد من حجم الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين ، موضحاً أن قائمة منتخب مصر في البطولة لم يكن عليها إجماع داخل الجهاز الفني فقد كانت هناك أسماء أخرى تستوجب التواجد في