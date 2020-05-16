شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتابع تطورات أزمة إعلان المحمول في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على متابعة تطورات أزمة قيام بعض لاعبي الفريق بتصوير إعلان لأحدى شركات المحمول دون الرجوع للنادي الأمر الذي تسبب في أزمة خلال الفترة الماضية ويعمل رئيس الأهلي على حل هذه الأزمة حالياً بالتشاور مع جهاز الكرة والشركة الراعية وشركة المحمول من أجل نزع فتيل الأزمة التي فرضت نفسها على الساحة الكروية خلال الأيام الماضية بشكل واضح لاسيما بعدما تم تغريم هؤلاء اللاعبين لأقدامهم على هذه الخطوة دون الرجوع لإدارة النادي .

أزمة لاعبي الاهلي مع إعلان شركة المحمول فجرها الإعلامي محمد شبانه منذ أيام في برنامجه " مع شبانه " على صفحة الخليج 365 حيث أكد أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تخطط للتحقيق مع 6 لاعبين ، بعد قيامهم بتصوير فقرة دعائية لأحدى شركات الاتصالات وتم نشرها على صفحات الشركة عبر السوشيال ميديا وحصولهم علي مقابل مادي دون الرجوع للنادي.

وقال محمد شبانه في لايف الخليج 365 :أود أن أطرح سؤال على مجلس إدارة النادي الأهلي ما هو دور لجنة التخطيط داخل النادي هل هو التخطيط الفني ، أم تدير النادي الأهلي وما هي أليات عملهم ، خاصة أن لجنة التخطيط في أكثر من أمر تتحدث وكأنها مجلس إدارة.

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أضاف محمد شبانه في " لايف الخليج 365 " أن لجنة التخطيط ستحقق مع اللاعبين ومنهم وليد سليمان حسين الشحات وحسام عاشور والحارس محمد الشناوي وعمرو السولية ان هناك بروتوكول في النادي يقتضى بضرورة الرجوع للإدارة في الملفات الاعلانية لمنع حدوث تعارض من ناحية وللحفاظ على حقوق النادي من ناحية اخري ، وحذرت اللاعبين من الاقدام على مثل تلك لخطوات في المستقبل دون الرجوع لادارة النادي اولا.