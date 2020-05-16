شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم كارتيرون مع الزمالك بعد الاتفاق على تجديد عقده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على استمراره فى قيادة الفريق فى الموسم المقبل، حيث فضل مجلس إدارة قلعة ميت عقبة، برئاسة مرتضى منصور، ربط بداية العقد الجديد للفرنسى كارتيرون من مطلع شهر يوليو المقبل بإلغاء مسابقة الدورى الممتاز، هذا الموسم، حيث ينتهى تعاقده مع النادى فى نهاية الشهر المقبل، وينتظر الزمالك القرار النهائى بشأن مسابقة الدورى، وحال عدم إلغائها سيستمر العمل بين كارتيرون والزمالك بالعقد الحالى وحال إلغاء المسابقة سيتم تفعيل العقد الجديد بداية من شهر يوليو والذى يتضمن مكافآت إضافية للمدرب الفرنسى لتحفيزه لمواصلة تحقيق البطولات بعد نجاحه فى قيادة الفريق محليًا وإفريقيًا قبل تعليق منافسات النشاط الرياضى فى مصر وكذلك بطولات الاتحاد الإفريقى "كاف"، بسبب الاجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى كيف أدار كارتيرون الفريق خلال فترة ولايته وكذلك مشاركات اللاعبين معه وعملية التدوير بينهم..

- كارتيرون "سوبر" مع الزمالك

تولى باتريس كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، أى منذ 165 يومًا، نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما فبراير الماضى على استاد الغرافة القطرى، حيث حل الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، فيما شارك الفريق التونسى باعتباره بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية للبطولتين.

كما توج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.

وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى، والتى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بعدما كان مقررًا لها شهر مايو الجارى، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

- الفاعلية الهجومية للزمالك تزداد مع كارتيرون فى الدورى

نجح الفرنسى باتريس كارتيرون، فى تغيير العديد من الأشياء داخل فريق الزمالك، وعلى رأسها زيادة المعدل التهديفى للأبيض فى مسابقة الدورى الممتاز، فنرى أنه ارتفع فى وجود الفرنسى باتريس كارتيرن، فمن بين 22 هدفًا سجلها الأبيض فى المسابقة المحلية، كان من بينهم 16 هدفًا فى المباريات التى خاضها كارتيرون، وتُعد مباراة الزمالك وطنطا هى الأكثر تهديفًا تحت قيادة كارتيرون، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وقاد كارتيرون الزمالك فى 10 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز حقق خلالها الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 3 لقاءات والهزيمة فى مباراة واحدة أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما كانت هناك هزيمة اعتبارية أخرى فى مباراة القمة أمام الأهلى، والتى اعتبر فيها الزمالك مُنسحبًا وهزومًا بنتيجة 2 / 0، لعدم حضوره للمباراة.

أما عن الأداء الدفاعى للزمالك مع كارتيرون فى مسابقة الدورى الممتاز، فمن بين 13 هدفًا استقبلتهم شباك الأبيض فى مسابقة الدورى الممتاز، من بينهم هدفين اعتباريين، كان من بينهم 7 أهداف فى المباريات التى قادها كارتيرون فقط، من بينهم 6 مباريات خارجت فيهم شباك الأبيض نظيفة.

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- هزيمة وحيدة لكارتيرون فى دورى أبطال إفريقيا

أما عن مباريات كارتيرون مع الزمالك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فتولى قيادة الأبيض فى 7 مباريات كانت بدايتها أمام أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات وأخرها أمام الترجى التونسى فى دور الثمانية بالبطولة الإفريقية، حيث حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى مباراة واحدة، سجل خلالها 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

أشرك الفرنسى باتريس كارتيرون، 26 لاعبًا من لاعبى الزمالك معه فى المباريات سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، حيث يُعد محمود علاء، مدافع الأبيض، الأكثر مشاركة مع كارتيرون، حيث شارك معه فى 17 مباراة بمعدل 1530 دقيقة، وسجل خلالهم 4 أهداف، ويليه طارق حامد، لاعب وسط الفريق، الذى شارك فى 17 مباراة لمدة 1493 دقيقة.

على صعيد أخر، تصدر يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الزمالك، قائمة الأكثر مشاركة مع الفرنسى كارتيرون، فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث شارك معه فى 10 مباريات بواقع 878 دقيقة، شهدت إحرازه هدفًا وصناعته لـ 5 أهداف.

ويأتى محمود علاء، مدافع الزمالك، فى المركز الثانى بقائمة الأكثر مشاركة مع كارتيرون فى الدورى، حيث شارك فى 9 مباريات بمعدل 810 دقيقة، أحرز خلالهم 3 أهداف.

- أشرف بن شرقى يتصدر قائمة هدافين الزمالك مع كارتيرون

فيما تصدر المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى المباريات التى خاضها تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث شارك فى 16 مباراة بمعدل 1323 دقيقة، فى مختلف البطولات، أحرز خلالهم 8 أهداف فيما صنع 5 أهداف أخرى.

- التدوير فى حراسة المرمى

أما عن حراسة المرمى، فيُعد محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، هو الأكثر مشاركة مع كارتيرون، حيث شارك معه فى 15 مباراة، فيما شارك محمد عواد، حارس الأبيض، معه فى 4 مباريات، وشارك محمد صبحى، الحارس الثالث تحت قيادة كارتيرون فى مباراة واحدة.

- خطة لعب كارتيرون مع الزمالك

تنوعت خطط لعب كارتيرون من بين مباراة وأخرى فى الزمالك، ففى البداية اعتمد على طريقة لعب 4 – 2 – 3 – 1، أمام أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد والترجى التونسى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ثم أمام بيراميدز وطلائع الجيش والإنتاج الحربى وسموحة والجونة والإسماعيلى فى مباريات الدورى الممتاز، كما اتبع الخطة نفسها أمام الأهلى فى السوبر المصرى، وحقق بها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهزم فى مباراة.

فيما اتبع خطة 4 – 3 – 3 أمام مازيمبى خلال مرحلة المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وتعادل سلبيا فى المباراة، وأمام وادى دجلة فى الدورى الممتاز، لعب بطريقة 4 – 1 – 4 – 1، وتعادل بهدف لمثله، وخطة 4 – 4 – 2، أمام الترجى التونسى فى السوبر الإفريقى، وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.