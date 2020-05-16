شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة.. الأهلى يهزم ليوبار الكونغولى ويتوج بطلا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مباريات مثيرة تظل حاضرة فى أذهان متابعى الكرة المصرية، رغم مرور سنوات طويلة عليها، تظل حديث الصباح والمساء بين عشاق الساحرة المستديرة، يتذكرون أبطالها وأحداثها بمزيد من الإعجاب، ولعل من بينها مواجهة الأهلى وليوبار الكونغولى، ففى 23 فبراير 2013 توج المارد الأحمر بطلاً للسوبر الأفريقى للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد تغلبه على فريق ليوبار الكونغولى خلال المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب فى الإسكندرية بهدفين مقابل هدف، وقدم الأهلى تحت قيادة حسام البدرى وقتها مباراة قوية وأضاع العديد من الأهداف بالشوط الأول، وتمكن الثنائى رامى ربيعة ومحمد بركات من إحراز هدفى الفوز فى الدقيقتين 56 و70، فى حين أحرز هدف ليوبار الوحيد «رودي» فى الدقيقة 79 .

خاض المارد الأحمر المباراة بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا 2012 فيما كان ليوبار الكونغولى بطلا للكونفدرالية 2012.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: شريف إكرامى – وائل جمعة – شريف عبد الفضيل – أحمد شديد قناوى – رامى ربيعة – محمد نجيب – حسام عاشور – محمد بركات “سعد سمير” – عبدالله السعيد – أحمد عبد الظاهر “عماد متعب” – السيد حمدى “محمود تريزيجيه”.

ويتصدر فريق الأهلى قائمة الفرق الأكثر تتويجًا بالسوبر الأفريقى بستة ألقاب، كما كان للأهلى رقم قياسى خاص فى بطولة السوبر الأفريقى، وهو الفريق الوحيد الذى فاز بكأس السوبر مرتين متتاليتين، وفعلها مرتين (2007، 2008 و 2013، 2014)، ولحقه فريق واحد فقط تمكن من الفوز بكأس السوبر مرتين متتاليتين، إنيمبا من نيجيريا (2004 و 200).

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.