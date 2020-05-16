شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات عالقة بالزمالك بسبب كوررونا.. عقد كارتيرون الجديد والصفقات والمعارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى نادى الزمالك لحسم العديد من الملفات المهمة العالقة بسبب حظر كورونا وتعليق النشاط فى الفترة الحالية، والتى لم يتأثر بها بمفرده ولكن على صعيد اللاعبين والأجهزة الفنية، وبالرغم من ترتيب الأوضاع، خاصة على صعيد الميركاتو الصيفى، إلا أنه سيتم تأجيل حسم أى ملف فى هذا الشأن خلال هذه الفترة، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للموسم الحالى من حيث الاستكمال أو الإلغاء، ويرصد الخليج 365 أبرز الملفات المعلقة فى الزمالك حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد فى الصور التالية :

العقد الجديد لكارتيرون

ربط مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بداية العقد الجديد للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، من مطلع شهر يوليو المقبل بإلغاء مسابقة الدورى الممتاز، هذا الموسم، حيث ينتهى تعاقده مع النادى فى نهاية الشهر المقبل، وينتظر الزمالك القرار النهائى بشأن مسابقة الدورى وحال عدم إلغائها سيستمر العمل بين كارتيرون والزمالك بالعقد الحالى، وحال إلغاء المسابقة سيتم تفعيل العقد الجديد بداية من شهر يوليو، ويتضمن مكافآت إضافية للمدرب الفرنسى لتحفيزه لمواصلة تحقيق البطولات بعد نجاحه فى قيادة الفريق الأبيض لحصد بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى قبل تعليق منافسات النشاط الرياضى فى مصر وكذلك بطولات الاتحاد الأفريقى "كاف"، بسبب الاجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وفقًا للمستجدات.

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وأكد الفرنسى كارتيرون أنه لا يمكنه فى الوقت الحالى تحديد احتياجاته أو رأيه فى اللاعبين الحاليين وتقييمه النهائى بشأن عدد من الأمور انتظارا لموقف النشاط الكروى هذا الموسم، حيث تسبب توقف الدورى، بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لتجنب انتشار فيروس كورونا فى تمهل كارتيرون فى إعداد تقرير النهائى بشأن قائمة الفريق فى الموسم الجديد، ومازال ينتظر موقف الدورى وكذلك منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل مباريات نصف نهائى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكذلك الكونفدرالية، لأجل غير مُسمى، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق الدوريات الكبرى فى الكثير من دول العالم.

بينما استقر مسئولو الزمالك على حسم ملف اللاعبين المعارين للأندية سواء بعودتهم أو تسويقهم في الموسم المقبل، إلي بعد عيد الفطر المبارك، حيث ينتظر الزمالك صدور قرار رسمي من اتحاد الكرة بشان مصير الدوري خلال أيام وهو ما يجعل إدارة النادي تحسم مصير المعارين بصفة نهائية عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وأصبحت عودة بعض اللاعبين أمر نهائي مثل أحمد رفعت والذي أكد مرتضي منصور رئيس الزمالك عودته لصفوف الفريق، فيما سيكون هناك بعض اللاعبين ضمن صفقات تبادلية مع أندية أخرى ولكن لم يتم حسم تلك الصفقات نهائيا.