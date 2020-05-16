شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لـ هاني رمزي: ريال مدريد فاوضني ..وليه منكسبشي أفريقيا 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر أن محمد صلاح نجم المنتخب الأول ونادي ليفربول الأنجليزي كشف له عن تلقيه عرضاً من ريال مدريد الأسباني خلال تواجده في ليفربول ، موضحاً أنه تحدث مع صلاح خلال تواجد ليفربول في سويسرا قبل فترة وأبلغه صلاح وقتها بأن ريال مدريد يرغب في التعاقد معه وذلك خلال تألقه مع ليفربول.

وأوضح هاني رمزي في تصريحات لبرنامج أقر وأعترف مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون تايم سبورت أن محمد صلاح يعشق منتخب مصرويرغب دائماً في اللعب بأسم بلاده وتحدث معه عن رغبته في المساهمة في قيادة منتخب مصر لمنصة التتويج ، قائلاً: محمد صلاح قال لي : لماذا لا نفوز بأمم أفريقيا 3 مرات على طريقة "جيل أبوتريكة".

وقال هاني رمزي أن الإعداد لأمم أفريقيا الأخيرة (مصر 2019) لم يكن جيداً وكان أحد أسباب الخروج المبكر من البطولة التى حصدت الجزائر لقبها ، موضحاً أن جهاز المنتخب بقيادة أجيري وقتها كان عليه أن يتمسك بموقفه الرافض لتأخير انطلاق معسكر المنتخب لأن هذا التراخي كان أحد أسباب الفشل في البطولة.

وأوضح هاني رمزي أن تنظيم البطولة في مصر زاد من حجم الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين ، موضحاً أن قائمة منتخب مصر في البطولة لم يكن عليها إجماع داخل الجهاز الفني فقد كانت هناك أسماء أخرى تستوجب التواجد في هذا الحدث الكروي الهام أمثال عبد الله جمعة وعمرو السولية ورمضان صبحي ومصطفى محمد.