الامارات | المذيعة أروى تصالح جماهير الزمالك في حلقة أشرف بن شرقي بـ "رامز مجنون رسمي"

شكرا لقرائتكم خبر عن المذيعة أروى تصالح جماهير الزمالك في حلقة أشرف بن شرقي بـ "رامز مجنون رسمي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صالحت المذيعة أروى، التي يستعين بها الفنان المصري رامز جلال مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي»، في استدراج ضيوف البرنامج، جماهير الزمالك في حلقة الليلة التي استضاف فيها البرنامج الذي يعرض على قناة "إم بي سي مصر" لاعب الزمالك والمنتخب المغربي أشرف بن شرقي، إذ ظهرت مرتدية اللون الأبيض (اللون التقليدي والتاريخي لنادي الزمالك)، بعد أن ظهرت في حلقة نجم الزمالك طارق حامد الأسبوع الماضي باللون الأحمر (لون النادي الأهلي المنافس الأول لنادي الزمالك) وهو الأمر الذي أغضب جماهير الزمالك الذي أعتبر ان المذيعة أروى متحيزة لنجوم الأهلي خاصة بعد ان قامت بالترحيب على صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بنجوم الأهلي علي معول ومحمود عبدالنعمم (كهربا) ومحمد الشناوي الذين استضافهم البرنامج، في حين لم ترحب بطارق حامد.

وكتبت أروى، على حسابها الرسمي في «تويتر»، بعد الانتهاء من عرض حلقة اللاعب «كهربا» مباشرة: «لوك النهاردة من حلقة الفولت العالي (كهربا)، أيه رأيكم في الشياكة دي؟».

وعقب استضافة حارس الأهلي محمد الشناوي، نشرت أروى على صفحتها الرسمية صورة لها مع اللاعب وكتبت: «حامي حما الأهلي وحارس مصر الأول محمد الشناوي»، وكتبت في تغريدة أخرى: «نورتنا يا كابتن».

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وعلى العكس تماماً، لم تُبدِ أروى ترحيباً بنجم الزمالك طارق حامد، ولم تتفاعل معه أو تغرد له على صفحتها الرسمية، وتجاهلته تماماً، ولم تكتفِ بذلك، بل قامت عقب إذاعة الحلقة بإعادة تغريدة لمشجع أهلاوي كتب فيها مع نشر صورة لها باللون الأحمر: «الأهلاوية صاحبة الجمال»، وهو ما اعتبره جمهور القلعة البيضاء تحيزاً واضحاً لنجوم الأهلي، وتأكيداً على تشجيعها للقلعة الحمراء.

وقامت المذيعة أروى عقب انتهاء حلقة أشرف بن شرقي بنشر صور لها من الحلقة وكتب هاشتاغ ( #بن_شرقي) ولاقت الصور ترحيباً كبيرا من قبل الجمهور المتابع.

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