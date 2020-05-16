الامارات | محمد صلاح يعلن تلقيه عرضاً من ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعلن تلقيه عرضاً من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، هاني رمزي، أن نجم ليفربول الإنجليزي، كشف له عن تلقيه عرضاً للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.



وقال رمزي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "المنتخب كان موجود في سويسرا لخوض مباراة ودية هناك، وتواجدت هناك في تلك الفترة وتحدثت مع محمد صلاح حول مستقبله".



وأضاف "صلاح أخبرني بتلقيه عرضا من ريال مدريد وكان بالنسبة له يعد عرضا جيدا جدا، حيث أنه لديه طموحات كبيرة، ويأمل أن يحقق المزيد من الإنجازات مع المنتخب". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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