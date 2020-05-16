الامارات | حقيقة انتقال باهر المحمدي للأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انتقال باهر المحمدي للأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي الإسماعيلي بياناً رسمياً كشف من خلاله عن موقف اللاعب باهر المحمدي من الانتقال إلى النادي الأهلي وحقيقة المفاوضات مع قطبي الكرة المصرية بشأن انتقال المدافع الدولي.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أكدت توقيع “باهر المحمدي" للنادي الأهلي، مقابل 60 مليون جنيه ولمدة 4 سنوات، ومن أجل ذلك أصدر النادي الإسماعيلي بياناً كشف من خلاله موقف النادي من رحيل نجمه وقائده باهر المحمدي عن صفوف الفريق.

وقال النادي الإسماعيلي في بيانه: "صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، عن نية النادى الإسماعيلى فى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى أو بعض لاعبى الفريق، هو أمر عار تمامآ من الصحة."

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وأضاف البيان: "تلك المنصات الإعلامية تفتقد النزاهة وتعمل لصالح بعض الجهات التي تهدف لإثارة الرأى العام، ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وذلك على حساب مصالح الاندية وهو ما يؤثر بالسلب على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الاقاليم التى تنوي الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الاندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الاعلامى الذى يوجه لأندية بعينها".

وكان المهندس ابراهيم عثمان قد صرح فى وقت سابق بأنه لا نية فى التفريط فى أي لاعب من لاعبي القوام الاساسى للفريق الا فى حالة تحقيق بطولة لإسعاد جماهير النادى الاسماعيلى العظيمة فى كل مكان.

وأضاف البيان أنه سيتم السماح بحصول بعض اللاعبين على فرص احتراف في الخارج "بشرط تحقيق بطولة غائبة عن النادى الاسماعيلى منذ سنوات طويلة، وذلك من أجل إسعاد جماهير الدراويش المتعطشة لتحقيق تلك البطولة خاصة وأنها تساند اللاعبين بكل قوة فى الفترات الأخيرة برغم غياب البطولات."

وأردف البيان أن عثمان يعي تماماً عالم الاحتراف الذي يشهده الوسط الكروي، إلا أن الهدف الأهم هو إسعاد الجماهير من خلال تحقيق نتائج مميزة على كافة الأصعدة.

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