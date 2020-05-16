شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر عودة الطيران لإنقاذ صفقة «صبحى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبذل لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى محاولات مكثفة مع نادى هيديرسفيلد تاون الإنجليزى، لتخفض المقابل المالى المطلوب للحصول على خدمات رمضان صبحى الذى تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعدما حدد النادى الإنجليزى 7 ملايين يورو مقابل ترك صبحى بشكل نهائى للأهلى.

وتنتظر اللجنة عودة الطيران من أجل السفر إلى إنجلترا ومقابلة المسؤولين بهيديرسفيلد لمناقشة ملف صبحى ومحاولة إقناعهم بإتمام الصفقة بمقابل مادى مناسب دون مبالغة خاصة بعدما حدد النادى مبلغ 7 ملايين بعد تلقى أكثر من عرض للحصول على خدمات اللاعب، وستكون جولة لجنة التعاقدات فى إنجلترا الأخيرة لحسم الصفقة.

وتبحث إدارة الأهلى عن حل سريع لتوفير السيولة المادية الخاصة بصفقة صبحى لرغبتها فى إنهاء الملف لغلق الباب أمام الأندية التى تغازل اللاعب وترغب فى التعاقد معه بعد تألقه مع الأهلى والمنتخب الأوليمبى خلال مشاركته فى كاس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التى توج الفراعنة بلقبها.

وشهدت الأيام الماضية دخول نادى أودينيزى الإيطالى، بجانب عرض آخر من بيشكتاش، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فإن صبحى أبدى ترحيبه بالاستمرار مع الأهلى أو العودة للعب فى أحد الدوريات الكبرى فى أوروبا، ويُعول مسؤولو الأهلى على باقى مستحقات النادى لدى ستوك سيتى الإنجليزى فى صفقة بيع رمضان صبحى، لتمويل الصفقات التى ينوى النادى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتلبية احتياجات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق.

من ناحية أخرى، طلبت لجنة التعاقدات من رينيه فايلر، المدير الفنى، تحديد موقفه من صفقة محمد بسام، حارس طلائع الجيش، لبدء التفاوض مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة الحمراء فإن إدارة الطلائع رحبت بانتقال الحارس للنادى الأهلى، بشرط التفاوض الرسمى، ووصول عرض رسمى بخصوص الصفقة للتشاور بشأن المقابل المادى المطلوب لانتقال بسام للأهلى.

وتألق محمد بسام فى الموسم الحالى مع طلائع الجيش، وتواجد فى معسكرات المنتخب الوطنى الأخيرة تحت قيادة حسام البدرى.

وشارك بسام فى 19 لقاء هذا الموسم، تلقى خلالها 26 هدفا وحافظ على نظافة شباكه فى 4 مباريات.

Advertisements

فى شأن آخر، رفض حسين السيد، العودة للنادى الأهلى بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته لنادى الصفاقسى التونسى وذلك لرغبته فى خوض تجربة احتراف جديدة بالخليج لتأمين مستقبله.

وتحدث اللاعب مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مؤخرا عن رغبته بالاستمرار فى الاحتراف الخارجى ومساعدته فى تحقيق أمله من خلال التدخل لدى المدير الفنى ولجنة التخطيط للموافقة على البيع النهائى أو إعارته لأنه لا يريد الجلوس على دكة الاحتياطى مرة أخرى مع الأهلى.