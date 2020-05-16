شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الدورى فى مهب الريح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحيط حالة من القلق والغموض مصير عودة بطولة الدورى الممتاز الذى بات قاب قوسين أو أدنى من الإلغاء بعد القرارات الاحترازية التى أعلنتها وزارة الصحة بشأن استمرار إغلاق الأندية صالات اللياقة البدنية خلال الشهرين المقبلين أثناء التعايش مع فيروس كورونا، فضلًا عن ضغط الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» على اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة لإعلان موقف البطولة المحلية، سواء بإلغائه أو استمراره، حتى يتسنى لـ«كاف» إعلان موعد مباريات نصف نهائى البطولات الإفريقية، خصوصًا أن مصر تمثلها 3 أندية فى دورى الأبطال والكونفيدرالية، هى الزمالك والأهلى وبيراميدز.

وعلمت «المصرى اليوم» من مصدر مطلع داخل وزارة الرياضة أن الاتجاه الأقرب هو إلغاء بطولة الدورى واستمرار تجميد النشاط خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ناقشا هذا الملف على هامش توقيع بروتوكول بين الوزارتين لتخصيص مبنى بنادى الجزيرة الرياضى للحجر الصحى لمصابى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد المصدر صعوبة عودة النشاط فى الوقت الراهن إلا أنهما اتفقا على رفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء لحسم القرار.

وكشف المصدر أن رئاسة مجلس الوزراء قد تعلن قرارها الرسمى والنهائى بخصوص عودة الدورى من عدمها فى جلسة، الأربعاء المقبل، خاصة أن تقرير وزارة الرياضة طلب سرعة حسم الأمر، سواء بالإلغاء أو العودة، حتى يتسنى لمجلس إدارة اتحاد الكرة إبلاغ «كاف» بموقف الدورى المصرى، فى ظل أن أكثر من 10 أندية إفريقية حسمت موقفها بإلغاء دورياتها رسميًا دون تحديد، باستثناء الكونغو الديمقراطية.

يأتى هذا فيما أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا، أمس، نفت فيه صدور قرار رسمى بشأن إلغاء الدورى أو إلغاء النشاط الرياضى.

وأوضح البيان أن هذا القرار لم يتم اتخاذه حتى الآن، وطالبت الوزارة، فى بيانها، الجميع بتحرى الدقة والانتظار لحين صدور قرار رسمى فى مثل هذه الأمور الشائكة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه سبق أن أعلن أكثر من مرة أن قرار عودة النشاط الرياضى والدورى ليس قرار وزارة الرياضة أو اللجنة الخماسية، وإنما قرار الدولة المصرية، متمثلة فى قرار مجلس الوزراء، وقال: لا يوجد أى قلق بشأن ضغط الاتحاد الإفريقى «كاف» على اللجنة الخماسية بشأن مطالبته بإعلان موقف بطولة الدورى، مؤكدا أنه تدخل للمرة الثانية ونجح فى تمديد المهلة حتى 20 مايو المقبل، انتظارا لقرار مجلس الوزراء

وشدد صبحى على أن المنظومة الرياضية جاهزة لكل السيناريوهات وأن اللجنة الخماسية سلمته تصورها ومواعيدها المحددة لمباريات الدورى حال صدور قرار باستئنافه، مشيرا إلى أن جميع الأندية، وعلى رأسها الزمالك والأهلى، أبلغته رسميًا بالتزامها بقرار الدولة المصرية سواء بإلغاء الدورى أو عودته.

وأوضح صبحى أنه قرر تشكيل لجنة طبية تقوم باقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى للتنسيق مع الجهات المختصة طبيًا وإداريًا فى الاتحاد والأندية، تحسبًا لأى جديد يطرأ على النشاط الرياضى، وذلك فى إطار حرص الدولة وخطتها بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الرياضة أنه تم عمل خطة متكاملة ودليل إرشادى لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى العديد من الألعاب والأنشطة الرياضية، وسيعلن عنها بعد مناقشتها وأخذ الموافقة بشكل نهائى من قبل مجلس الوزراء.

Advertisements

فى سياق متصل، يدرس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، إمكانية استئناف بطولتى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، المتوقفتين منذ فترة طويلة، بسبب فيروس كورونا المستجد، بعدما تم تعليقهما لأجل غير مسمى، لحين وضوح الرؤية الطبية للحفاظ على سلامة اللاعبين ولمنع تفشى الوباء.

ووفقًا لوسائل الإعلام المغربية، فإن هناك أكثر من اقتراح يدرسه مسؤولو الكاف، على رأسه إقامة مباريات نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا بنظام الدورة الرباعية، بعدما وصلت أندية الأهلى والزمالك والرجاء والوداد المغربى، وهو ما يراه مسؤولو الكاف الأكثر واقعية للتطبيق من أجل إنقاذ الموسم الإفريقى من الإلغاء، على أن تقام الدورة الرباعية فى دولة محايدة، فى حال الاستقرار على استئناف منافسات دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وأعلن الاتحاد الإفريقى فى السادس عشر من مارس الماضى، عن اختيار ملعب جابوما ستاديوم بمدينة دوالا الكاميرونية لاحتضان المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، فى الوقت الذى سيحتضن فيه ملعب مولاى الأمير عبدالله بالرباط، نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وفى حال تنفيذ قرار الكاف بعودة بطولة دورى أبطال إفريقيا بنظام الدورة الرباعية سيكون ذلك إما فى شهر يوليو المقبل أو أغسطس، وهو الأمر الذى يهدد بإلغاء بطولة الدورى الممتاز فى الموسم الحالى بسبب ضيق الوقت.