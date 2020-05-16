شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى فى بيان رسمى: لن نفرط فى باهر المحمدى.. ونسعى لحل أزمة «لسعد الجزيرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدّد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة محمود عثمان، على رفض الموافقة على رحيل باهر المحمدى، لاعب الفريق الكروى الأول، عن قلعة الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد مسؤولو النادى، فى بيان رسمى، أن ما تردد عن موافقة الإسماعيلى على رحيل اللاعب وتوقيعه للأهلى غير صحيح، مشيرًا إلى أنه لا توجد نية للاستغناء عن اللاعب الذى يعتبر من العناصر الأساسية فى الفريق.

وقال البيان: «صرح المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، عن نية نادى الإسماعيلى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى أو بعض لاعبى الفريق، هو أمر عار تمامًا من الصحة».

وشدد البيان على أن تلك المنصات الإعلامية تفتقد النزاهة وتعمل لصالح بعض الجهات التى تهدف لإثارة الرأى العام، ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية، وذلك على حساب مصالح الأندية، وهو ما يؤثر بالسلب على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الأقاليم التى تنوى الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الأندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الإعلامى الذى يوجه لأندية بعينها».

من جهة أخرى، سلم مسؤولو النادى نصر عزام، المحامى الدولى، حافظة مستندات قضية التونسى لسعد الجزيرى تمهيدًا لدراستها قبل البدء فى إجراءات الطعن، واستقر مجلس الإدارة على تكليف نصر عزام بالدفاع عن حقوق النادى فى قضية لسعد الجزيرى لدى الفيفا. وكانت المحكمة الدولية الرياضية قد أصدرت عقوبة ضد الإسماعيلى لصالح اللاعب التونسى بأحقية حصوله على 456 ألف دولار، ما يقرب أكثر من 8 ملايين جنيه مصرى، وهى قيمة عقده كاملًا لمدة 3 مواسم.