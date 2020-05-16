شكرا لقرائتكم خبر عن «في ذكرى الستة واحد».. خالد بيبو رجل الحسم والمناسبات الكبرى في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُحيي أنصار وعشاق النادي الأهلي من المحيط إلى الخليج الذكرى الثامنة عشر للانتصار المدوي والتاريخي لفريقهم على حساب الزمالك بنتيجة 6/1، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الأهلي قد حقق أكبر انتصاراً في تاريخ قمة الدوري أمام الزمالك بسداسية شهيرة بالدور الأول موسم 2001-2002 بملعب القاهرة، حيث تكفل خالد بيبو مهاجم الأهلي وقتها من حفر اسمه بحروف من ذهب بتسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك» محققاً رقماً قياسياً خالداً في تاريخ لقاءات القمة.

خالد على محمد الأمين، الشهير بخالد «بيبو» نسبة لمهارته الكبيرة أسوة بالكابتن محمود الخطيب، وُلد في يوم يعتز به الشعب المصري كثيراً لتزامنه مع ذكرى نصر عظيم، في السادس من أكتوبر من عام 1976، بمحافظة قنا ولكن أسرته انتقلت للعيش في السويس، لينشأ في مدينة الغريب.

وبدأ بيبو مشواره الكروي بصفوف نادي السويس حتى الرحيل في عام 1997 للإسماعيلي والعزف على ألحان السمسمية مع الدراويش خلال 3 مواسم شهيرة، حقق خلالها لقب كأس مصر مع الفريق، قبل أن يخطو الأكبر في مسيرته الكروية باللعب للأهلي ما بين عامي 2000 و2005، ومنه إلى المصري البورسعيدي ثم بتروجت وانهاء رحلته الكروية في 2008، والاتجاه لمجال التدريب بالإضافة إلى العمل الإعلامي كمحلل للمباريات.

خالد بيبو ظهر رجلاً للحسم في عدة مناسبات كبرى خاضها الأهلي فتوهج اسمه وسطع نجمه في المباريات الحاسمة والفاصلة، مرجحاً كفة أبناء التتش.

وكتب بيبو شهادة ميلاده الكروية في الحادي والعشرين من ديسمبر من عام 2001 بتسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بمرمى صن داونز الجنوب أفريقي، كأول لاعب يسجل هاتريك للفريق في مباراة نهائية ببطولة قارية، وهو الأمر الذي لم يكرره أحد من نجوم التتش حتى الآن، لتتغنى جماهير الجزيرة بنجمها بعد مساهمته القوية في استعادة لقب غائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ 14 عاماً.

خالد بيبو يعود من جديد ويساهم في تتويج الأهلي بأول لقب في تاريخه للسوبر الأفريقي، ففي رباعية شهيرة للمارد الأحمر في مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مارس من عام 2002 بملعب القاهرة، يفتتح بيبو التسجيل ويُمهد الطريق للقب أحمر جديد.

يسجل اسمه بحروف من ماس في تاريخ الكرة المصرية ويصبح أول لاعب في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يسجل 4 أهداف، حيث يُمطر شباك محمد عبدالمنصف حارس الزمالك برباعية في لقاء «الستة واحد» الشهير، وسط تعليق شهير للمعلق الكروي مدحت شلبي «بيبو وبشير بيبو والجول»، ليحطم نجم الأهلي جميع الأرقام القياسية الخاصة بالتهديف في مباراة واحدة بقمة المستديرة في مصر عبر التاريخ.

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بيبو يستمر رجلاً للحسم في الأهلي ويسجل هدفاً ثميناً في شباك الاسماعيلي بنهائي كأس مصر موسم 2002-2003، ليعادل الكفة ويساهم في تتويج فريقه باللقب.

استطاع خلال مسيرته بالدوري المصري الممتاز مع 4 أندية من تسجيل 46 هدفاً بالتساوي مع كل من سيد بازوكا نجم الاسماعيلي وخالد عيد هداف المحلة.

وجاءت أهداف بيبو بالدوري بواقع 20 منها بقميص الأهلي و16 مع الإسماعيلي و8 مع السويس وهدفين فقط خلال مشواره مع بتروجت، في الوقت الذي لم يسجل خلاله أي هدف بالمسابقة في مشواره مع المصري البورسعيدي.