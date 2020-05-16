شكرا لقرائتكم خبر عن عودة البوندزليجا.. فرانكفورت 0 - 3 مونشنجلادباج.. نهاية المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي آنتراخت فرانكفورت نظيره بروسيا مونشنجلادباخ، ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري الالماني الممتاز لكرة القدم "بوندزليجا"، وذلك بعد توقف المسابقة لمدة حوالي 60 يوما. تشكيل فرانكفورت: حراسة المرمى: تراب الدفاع: توري - أبراهام - هينتيرجير - نديكا الوسط: كامادا - جبريل سو - إيلسانكر - روده - كوسيتش الهجوم: دوست تشكيل مونشنجلادباخ: حراسة المرمى: سومر الدفاع: لاينر - جينتير - إيلفيدي - بن سبعيني الوسط: ستروبل - نيوهاوس - ورام - هوفمان - الحسن بليا الهجوم: إيمبولو أبرز أحداث المباراة: د1: الحسن بليا يحرز الهدف الاول لموشنجلادباخ من تمريرة هوفمان د7: جلادباخ لا يضيع الوقت تورام يحرز الهدف الثاني د9: كارت أصفر لإيلفيدي لاعب مونشنجلادباخ د24: كارت أصفر لوكوستيتش لاعب فرانكفورت د36: كارت أصفر لنديكا لاعب فرانكفورت نهاية الشوط الأول بداية الشوط الثاني Advertisements د46: تغيير لفرانكفورت بخروج جبريل سو ونزول اندريه سيلفا د59: كارت أصفر لسيلفا لاعلب فرانكفورت د66: تغيير لمونشنجلادباخ بخروج تورام ونزول هيرمان د70: كارت أصفر لإيلسانكر لاعب فرانكفورت د73: رامي بن سبعيني يحرز الهف الثالث من ركلة جزاء د74: تغيير لفرانكفورت بخروج أبراهام ونزول ماكوتو د81: أندريه سيلفا يحرز الهدف الاول لفرانكفورت د83: تغيير لفرانكفورت بخروج نديكا ونزول كوهر د89: كارت اصفر لكوهر لاعب فرانكفورت د90: تغيير لمونشنجلادباج بخروج نيوهاوس ونزول بينيس د90: تغيير لمونشنجلادباج بخروج بليا ونزول يانتشكه نهاية المباراة الوضع في مصر

اصابات 11,719

تعافي 2,950

وفيات 612

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