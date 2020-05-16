شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال للاعب الزمالك: «أنت اللي ضيعت من الأهلي بطولة أفريقيا».. وبن شرقي: «معلش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم رامز مجنون رسمي ظهر نجم نادي الزمالك، أشرف بن شرقي، كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة السبت من البرنامج الذي تعرضه «MBC مصر» في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

وقال رامز جلال للاعب الزمالك: «أنا ليا ذكريات وحشة معاك، أنت اللي ضيعت من الأهلي بطولة أفريقيا»، في إشارة إلى هزيمة النادي الأهلي الذي يشجعه الفنان، مباراة الزمالك التي لعبها بن شرقي بفانلة النادي الأبيض، إضافة إلى الخسارة أمام الوداد البيضاوي على يد بن شرقي أيضًا، قبل احترافه بالزمالك.

ورد بن شرقي على رامز:«معلش»، وهو ما احتفى به جمهور الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال رامز للاعب الزمالك: «لو عايزني أنزلك يبقى أول ماتش ليك قدام الأهلي تقولهم عندي الضامة»، فرد اللاعب: لا مش هقدر.

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