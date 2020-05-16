شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لايبزيج يتعادل أمام فرايبورج في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 تعادل فريق لايبزيج مع فريقه فرايبورج بهدف لكل منها، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني، الذي عاد استئنافه مرة أخرى بعد أن توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

Advertisements وأحرز مانويل جولد الهدف الاول لفرايبورج في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 77 نجح يوسف بولسن في إدراج هدف التعادل للايبزيج. وفي الدقائق الأخيرة من المباراة ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» هدف الفوز لفرايبورج الذي سجله روبين كوخ بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. بهذا التعادل رفع لايبزيج رصيده للنقطة 51 في المركز الثالث، فيما رفع فرايبورج رصيده للنقطة 37 في المركز السابع

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