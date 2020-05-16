شكرا لقرائتكم فى ذكرى سداسية الأهلي أمام الزمالك .. كيف كانت تشكيلة مباراة الـ6-1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل اليوم ذكرى مرور 18 عام على مباراة الاهلى والزمالك الشهيرة والتى انتهت بستة اهداف للمارد الاحمر مقابل هدف وحيد للزمالك ، و لم يذهب من الأذهان صوت المعلق الرياضى الشهير مدحت شلبى ، والتى تحول أداؤه إلى تيمه أساسية للاحتفال، حيث قال خلال إحراز نجم الأهلى خالد بيبو، هدفا فى شباك الزمالك "بيبو وبشير.. بيبو وبشير.. بيبوو والجووون"، وهو الهدف الرابع للأهلي ليكلمها لهاتريك تاريخي فى شباك نادى الزمالك، لتتحول المباراة إلى كابوس كروي لدى جمهورالأبيض بعد ان انتهت بنتيجة 1/6 . "الخليج 365" يستعرض تشكيل الفريقين فى المباراة الاهلى في حراسة المرمى عصام الحضري Advertisements وائل جمعة – هادي خشبة – شادي محمد – حسام غالي – إبراهيم سعيد – جيلبرتو – سيد عبدالحفيظ – رضا شحاتة – خالد بيبو – أحمد بلال. الزمالك فى حراسة المرمى محمد عبدالمنصف بشير التابعي - طارق السيد – رضا سيكا – إبراهيم حسن – تامر عبدالحميد – محمد أبو العلا – حازم إمام – محمد عبدالواحد – جمال حمزة – حسام حسن.

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