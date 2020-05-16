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شكرا لقرائتكم أرقام الأهلي في موسم سداسية الزمالك التاريخية .. خسر الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قاد البرتغالي مانويل جوزيه النادى الأهلى فى ولايته الأولى، يوم 16 مايو 2002 اى منذ 18 عاما الى فوزا قاسيا على الزمالك بنتيجة 6 -1 فى مباراة ستظل عالقة فى أذهان جماهير القطبين حيث سيتذكرها جمهور الأهلى بالفرحة والسعادة بينما سيتذكرها جمهور الزمالك بالقسوة والمرارة.
وتعد هذه المباراة باللقاء الأكثر قسوة فى نفوس الزملكاوية، الذى جرت وقائعه ضمن مباريات الجولة 23 لمسابقة الدورى العام، حينما وقعت الكارثة التى لم يتوقعها أكثر المتشائمين فى صفوف الأبيض، حيث تمكن الأهلى من دك حصون القلعة البيضاء بسداسية مقابل هدف وحيد.
أرقام الأهلي في موسم 2001-2002
موسم 2001-2002: حل الأهلي ثانياً في ترتيب أندية الدوري بعد منافسة حامية الوطيس مع الإسماعيلي حتى الجولة الأخيرة .
فقد الأهلي على مدار الموسم 14 نقطة من 4 تعادلات وخسارتين.
وفقد الأهلي 14 نقطة في الموسم كله منها 10 في الدور الأول بخسارتين 2-0 من غزل السويس و2-1 من الزمالك ثم التعادل 1-1 مع المصري والإسماعيلي.
فيما توج الإسماعيلي بلقب بطولة الدوري العام برصيد 66 نقطة ، وجاء الاهلى الثاني برصيد 64 نقطة ، فيما احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 53 نقطة وجاء المحلة الرابع 35 نقطة
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