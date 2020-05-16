أرقام الأهلي في موسم سداسية الزمالك التاريخية .. خسر الدوري

جدة - عمرو شويل قاد البرتغالي مانويل جوزيه النادى الأهلى فى ولايته الأولى، يوم 16 مايو 2002 اى منذ 18 عاما الى فوزا قاسيا على الزمالك بنتيجة 6 -1 فى مباراة ستظل عالقة فى أذهان جماهير القطبين حيث سيتذكرها جمهور الأهلى بالفرحة والسعادة بينما سيتذكرها جمهور الزمالك بالقسوة والمرارة.

وتعد هذه المباراة باللقاء الأكثر قسوة فى نفوس الزملكاوية، الذى جرت وقائعه ضمن مباريات الجولة 23 لمسابقة الدورى العام، حينما وقعت الكارثة التى لم يتوقعها أكثر المتشائمين فى صفوف الأبيض، حيث تمكن الأهلى من دك حصون القلعة البيضاء بسداسية مقابل هدف وحيد.



