شكرا لقرائتكم وكيل باهر المحمدى عن حادث سير نجم الإسماعيلي: كل ماحدث انفجار إطار السيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شادى موسى وكيل أعمال باهر المحمدى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى تعرض المدافع الدولى لحادث سير فى طريقه من الإسماعيلية إلى القاهرة، من أجل الخضوع لبرنامجه التأهيلى الذى يؤديه تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، للتعافى من إصابة تمزق فى اربطة الركبة، حيث ترددت أنباء قوية فى الوقت الحالى حول تعرض اللاعب لحادث سير قوى.

وقال شادى موسى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن باهر المحمدى بـ"خير" وأن كل ماحدث هو انفجار إطار السيارة مما أدى لوقوفه على الطريق قبل أن يقوم بتبديله واستكمال طريقه بشكل طبيعى، مؤكدًا أن اللاعب لم يتعرض لأى سوء.

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وكان النادى الإسماعيلى أصدر بياناً عبر موقعه الرسمى لكشف موقف النادى من الموافقة على رحيل باهر المحمدى كابتن الفريق، بعدما ترددت أنباء عن توقيعه للأهلى خلال الساعات الماضية. وقال البيان: "صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، عن نية النادى الإسماعيلى فى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى أو بعض لاعبى الفريق، هو أمر عار تمامآ من الصحة.

وشدد البيان على أن تلك المنصات الإعلامية تفتقد النزاهة وتعمل لصالح بعض الجهات التي تهدف لإثارة الرأى العام، ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وذلك على حساب مصالح الاندية وهو ما يؤثر بالسلب على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الاقاليم التى تنوي الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الاندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الاعلامى الذى يوجه لأندية بعينها "