شكرا لقرائتكم الخطيب يبحث تطورات أزمة إعلان المحمول في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على متابعة تطورات أزمة قيام بعض لاعبي الفريق بتصوير إعلان لإحدى شركات المحمول دون الرجوع للنادي الأمر الذي تسبب في أزمة خلال الفترة الماضية، ويعمل رئيس الأهلي على حل هذه الأزمة حالياً بالتشاور مع جهاز الكرة والشركة الراعية وشركة المحمول من أجل نزع فتيل الأزمة التي فرضت نفسها على الساحة الكروية خلال الأيام الماضية بشكل واضح، لاسيما بعدما تم تغريم هؤلاء اللاعبين لأقدامهم على هذه الخطوة دون الرجوع لإدارة النادي .

أزمة لاعبي الأهلي مع إعلان شركة المحمول فجرها الإعلامي محمد شبانه منذ أيام في برنامجه " مع شبانه " على صفحة اليوم السابع حيث أكد أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تخطط للتحقيق مع 6 لاعبين ، بعد قيامهم بتصوير فقرة دعائية لأحدى شركات الاتصالات وتم نشرها على صفحات الشركة عبر السوشيال ميديا وحصولهم علي مقابل مادي دون الرجوع للنادي.