تقرير.. عصر كورونا.. كيف تغيرت كرة القدم في جولة استئناف بوندسليجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

يوم إحياء كرة القدم، هكذا أصبح السبت الموافق السادس عشر من مايو 2020، بعدما شاهد العالم عودة أول الدوريات الكبرى التي تجمدت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في شهر مارس الماضي.

وانطلقت منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر دوري الدرجة الأولى الألماني، بخمس مواجهات في الثالثة والنصف عصرًا، بينما تختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة أينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنجلادباخ، في السادسة والنصف مساءً.

لكن عودة كرة القدم جاءت بشكل مغاير تمامًا عما اعتادت عليه جماهير اللعبة الأكثر شعبية في العالم، فالأمر لم يتوقف فقط على غياب الجماهير عن المدرجات، بل امتد لإجراءات صارمة للغاية.

الإجراءات المشددة بدأت بتعقيم جميع الكرات المستخدمة في المباريات، قبل انطلاق المنافسات مباشرة، كما تم تعقيم أنفاق دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، وكذلك دكة البدلاء والرايات الركنية.

دكة بدلاء الفرق بدورها توسعت لتضمن تطبيق معايير السلامة تم توزيعها على أندية المسابقة، والتي تشترط مسافة آمنة بين الجالسين عليها، تمتد لمتر ونصف المتر، كما ارتدى جميع الجالسين على دكة البدلاء من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني أقنعة باستثناء المدير الفني.

تلك الإجراءات اضطرت نادي لايبزج للاستعانة بمدرج للطائرات في ملعبه، ليتمكن من تنظيم دكة بدلاء في مدرجاته التي ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار، بعكس معظم الملاعب الأوروبية التي تقترب فيها المدرجات من أرض الملعب.

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كما أصبح اللاعبون مجبرين على الاحتفال بأهدافهم "عن بعد" وهو ما اضطر المغربي أشرف حكيمي نجم بوروسيا دورتموند للتوقف بعدما ركض تجاه زميله إيرلينج هالاند، عقب تسجيله هدفًا في شباك شالكة، ليحتفل اللاعبان وزملائهما عن بعد دون تلامس.

جولة استئناف بوندسليجا شهدت أيضًا تطبيق التبديلات الخمسة للمرة الأولى، والتي سمح بها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل استثنائي، حتى نهاية عام 2020، عقب تأثر الجوانب البدنية للاعبين بسبب قضائهم ما يقرب عن شهرين في عزل منزلي.

لكن رغم ذلك شهدت الجولة بعض المشاهد التي تكسر بوضوح تعليمات السلامة، أبرزها احتفالات لاعبي فريق هرتا برلين بأهدافهم في شباك مضيفهم هوفنهايم، خلال المواجهة التي انتهت بفوز فريق العاصمة الألمانية بثلاثية نظيفة.

وإلى جانب احتفالاتهم بالأهداف، ظهر ديدريك بوياتا مدافع هرتا برلين وهو في حالة تلاحم مع زميله ماركو جرويتش، عندما تحدث إليه للاتفاق على طريقة تنفيذ إحدى الركلات الثابتة.

كما التقطت العدسات التليفزيونية جوليان براندت لاعب فريق بوروسيا دورتموند أثناء بصقه على الأرض خلال مواجهة فريقه أمام شالكة، والتي انتهت بفوز دورتموند برباعية نظيفة.

ولم يتحدد بعد إذا كان بعض اللاعبين سيتلقون عقوبات بسبب تلك الأفعال، أم أن الأمر سيقتصر على التوبيخ أو التحذير من تكرارها، خلال المراحل المتبقية من عمر بوندسليجا.