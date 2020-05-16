هاني رمزي: ريال مدريد قدم عرضا لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن نادي ريال مدريد الإسباني قدّم عرضا رسميا إلى نادي ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح قبل عامين.

وقال هاني رمزي، في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "جاء إلى محمد صلاح عرض من ريال مدريد للتعاقد معه".

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وأضاف: "كان ذلك في مباراة ودية لمنتخب مصر في سويسرا أثناء ولاية المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، واتصل بي صلاح من أجل مناقشتي في العرض وتحدثت معه لتقديم النصيحة".

وأكمل: "صلاح يشعر بالراحة في ليفربول وتطور فنيًا ووصل إلى مكانة لم يصل إليها الكثير من اللاعبين المصريين، وأصبح له شعبية أهلته أن يكون صاحب رأي في الوقت الحالي، وذلك يعد نجاحا في حد ذاته".

وأتم هاني رمزي قائلا: "في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة عندما كنت ضمن الجهاز الفني كان محمد صلاح يتحدث معي وكان ضمن طموحاته تكرار إنجاز التتويج بأمم إفريقيا ثلاث مرات".