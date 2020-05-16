بالفيديو.. لاعبو هيرتا بيرلين يخالفون البروتوكول الطبي بالبوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

خالف لاعبو نادي هيرتا بيرلين تعليمات البروتوكول الطبي لاستئناف لدوري الألماني، أثناء احتفالهم بالأهداف خلال مواجهتهم أمام هوفنهايم.

وحقق نادي هيرتا بيرلين فوزا بثلاثية نظيفة على هوفنهايم على أرضه، في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الألماني عقب استئنافها بعد تعليق دام ما يقرب من شهرين بسبب كورونا.

وسجل أكبوجوما لاعب هوفنهايم الهدف الأول لبرلين عن طريق الخطأ مرماه في الدقيقة 58، ثم أحرز إيبسيفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 60، واختتم ماتيوس كونها أهداف هيرتا يرلين بالثالث في الدقيقة 74.

واحتفل لاعبو هيرتا بيرلين عن طريق المعانقة عقب هدف إيبيشيفيتش الذي أحرزه في الدقيقة 60، مخالفين البروتوكول الطبي الذي ينص على الحفاظ على التباعد الاجتمعاعي بين اللاعبين.