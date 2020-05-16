هاني رمزي: هؤلاء استحقوا التواجد مع المنتخب في أمم أفريقيا الأخيرة

أكد هاني رمزي المدرب العام السابق، للمنتخب الوطني، في ولاية المكسيكي خافيير أجيري، أحقية الخماسي، رمضان صبحي وعبدالله جمعة وعمرو السولية وصالح جمعة ومصطفى محمد، التواجد في قائمة منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة 2019، التي أقيمت بمصر.
وأضاف رمزي في تصريحات تلفزيونية:" أقر وأعترف إن رمضان صبحي وعبدالله جمعة وعمرو السولية وصالح جمعة ومصطفى محمدكان يجب أن يكون لهم دور في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة ".
وتابع هاني رمزي:" لكن أجيري كان صاحب القرار النهائي، لأنه المدير الفني".
وكان المنتخب المصري، خرج مبكرًا من البطولة الأفريقية الأخيرة، بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16، بهدف دون رد.
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