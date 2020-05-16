اكتسح بوروسيا دورتموند نظيره شالكة برباعية نظيفة، في ليلة عودة الدوري الألماني، بعد توقف دام أكثر من شهرين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البوندزليجا، دون حضور الجمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا.
قام لاعبوا أسود الفيستيفال بالتوجه إلى المدرجات، بعد نهاية المباراة، وقاموا بالتلويح بإتجاه المدرجات التي كان من المفترض أن يتواجد بها الجماهير، وكأنهم متواجدين بالفعل فيها، وسط حافظ لاعبوا الفريق على مسابقةالتباعد الإجتماعي والتي أوصت بها الحكومة الألمانية، للحفاظ على سلامة اللاعبين.
رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر، فيما تجمد رصيد شالكة عند 37 نقطة في المركز السادس بترتيب جدول الدوري الألماني.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو دورتموند يوجهون رسالة لجماهيرهم "الغائبة" بعد سحق شالكة بالبوندزليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.