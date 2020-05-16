لاعبو دورتموند يوجهون رسالة لجماهيرهم "الغائبة" بعد سحق شالكة بالبوندزليجا

اكتسح بوروسيا دورتموند نظيره شالكة برباعية نظيفة، في ليلة عودة الدوري الألماني، بعد توقف دام أكثر من شهرين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البوندزليجا، دون حضور الجمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا.

قام لاعبوا أسود الفيستيفال بالتوجه إلى المدرجات، بعد نهاية المباراة، وقاموا بالتلويح بإتجاه المدرجات التي كان من المفترض أن يتواجد بها الجماهير، وكأنهم متواجدين بالفعل فيها، وسط حافظ لاعبوا الفريق على مسابقة

التباعد الإجتماعي والتي أوصت بها الحكومة الألمانية، للحفاظ على سلامة اللاعبين.

Advertisements

رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر، فيما تجمد رصيد شالكة عند 37 نقطة في المركز السادس بترتيب جدول الدوري الألماني.