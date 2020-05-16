سيرجي روبيرتو : عودة الكرة الألمانية دفعة قوية لباقي الدوريات

وصف سيرجي روبيرتو لاعب فريق برشلونة الإسباني، عودة منافسات الدوري الألماني اليوم السبت، بعد فترة التوقف من منذ مارس الماضي، بالدفعة

القوية لباقي الدوريات من أجل الاستكمال.وأكد روبيرتو، أن فريقه سيبذل قصارى جهده للتويج بالبطولات التي سيشترك فيها حال عودة منافسات الليجا يونيو المقبل، والبطولات الأوروبية.وأضاف على قناة نادي برشلونة مشدداً على أن نجاح التجربة الألمانية سيتوقف عليه استئناف باقي المنافسات الكروية في دول العالم.