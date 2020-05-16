في مثل هذا اليوم: الزمالك يهزم ديناموز الزيمبابوي بثنائية بستاد القاهرة

في مثل هذا اليوم 16مايو 1986 تغلب فريق الزمالك على نظيره ديماموز هراري الزيمبابوي بستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 لدوري ابطال أفريقيا. هدف في ذهاب دور الـ16 لدوري ابطال أفريقيا. الغري رغم صعوبة المهمة في لقاء العودة تغلب الزمالك في العاصمة هراري بهدفين نظيفين ليتأهل بجدارة لدور الثمانية بنتيجة 4-1. ونجح الزمالك خلال هذه البطولة في الفوز باللقب الأفريقي.

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