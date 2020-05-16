هيرتا برلين يقسو على هوفنهايم بثلاثية في أول أيام عودة الدوري الألماني

حقق فريق هيرتا برلين فوزاً عريضاً على نظيره هوفنهايم بثلاثية دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري الألماني.

وكان هذا اللقاء مقرراً له 14 مارس الماضي، قبل أن تتوقف المنافسات منذ هذه الفترة بسبب تداعيات

جاء الهدف الأول في الدقيقة 58 عبر أقدام لاعب هوفنهايم "كيفين" بالخطأ في مرماه، قبل أن يضاعف وداد إيبيشيفيتش النتيجة في الدقيقة 60، واختتم اللاعب ماتيوس ثلاثية فريقه عند الدقيقة 74.

بهذا الفوز ارتفع رصيد هيرتا برلين للنقطة 31 في المركز الحادي عشر ، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 35 في الترتيب التاسع.

الماضي، قبل أن تتوقف المنافسات منذ هذه الفترة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد جاء الهدف الأول في الدقيقة 58 عبر أقدام لاعب هوفنهايم "كيفين" بالخطأ في مرماه، قبل أن يضاعف وداد إيبيشيفيتش النتيجة في الدقيقة 60، واختتم اللاعب ماتيوس ثلاثية فريقه عند الدقيقة 74.بهذا الفوز ارتفع رصيد هيرتا برلين للنقطة 31 في المركز الحادي عشر ، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 35 في الترتيب التاسع.

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