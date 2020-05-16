حرص نادي برشلونة الإسباني على توجيه رسالة إلى القائمين على بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا"، وذلك بعد عودة المباريات للحياة من جديد، وسط تحذيرات مشددة من عدم التزام الأندية بقواعد الأمان والسلامة، التي وضعتها الحكومة بالتعاون من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، من أجل السماح باستئناف المسابقة من جديد.
وكتب نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عزيزتي البوندسليجا، شكرًالإعادة كرة القدم للحياة مجددًا".
وافتتح الدوري الألماني منافساته بـ6 مباريات، أبرزها بوروسيا دورتموند وشالكة، وسط التحذيرات من استخدام العناق أو القبلات كوسيلة للاحتفال بالأهداف، أو اعتماد أي طريقة تقتضي الاحتكاك داخل الملاعب وتلامس اللاعبين بعضهم البعض، ما أجبر لاعبي الأسود والأصفر على الاحتفال بطريقة جديدة.
وحقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا
سجل أهداف بوروسيا دورتموند كلا من إيرلنج هالاند في الدقيقة 29، ورفاييل جيريرو في الدقيقتين 45 و63، وتورجان هازارد في الدقيقة 45.
بتلك النتيجة رفع دورتموند رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بايرن ميونيخ الذي يلعب مساء غد الأحد، بضيافة يونيون برلين، فيما تجمد رصيد شالكه عند 37 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. برشلونة يوجه رسالة للدوري الألماني بعد عودة المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.