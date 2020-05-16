فولفسبورج يفوز على اوجسبورج بثنائية والمصري مرموش على مقاعد البدلاء

في ليلة عودة الدوري الألماني، بعد غياب دام لشهرين بسبب فيروس كورونا، فاز فريق فولفسبورج على نظيره اوجسبورج بثنائية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ26 من منافسات الدوري.

سجل هدفي الفوز للفولفسبورج كلا من ريناتو ستيفن، ودانييل جينزيك في الدقائق 43، و90+1 فيما سجل جون أنتوني لاعب

فولفسبورج هدف عكسي في مرمى فريقه ليسجل اوجسبورج هدفه الأول في الدقيقة 54.

شهدت المباراة تواجد المصري عمر مرموش صاحب الـ20 عامًا، المحترف ضمن صفوف فولفسبورج لفئته منذ 3 سنوات، بعدما انتقل من صفوف نادي

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وادي دجلة، على مقاعد البدلاء، بعدما تم تصعيده للفريق الأول.

ويقدم مرموش مستويات رائعة مع فريقه، ونجح فى تسجيل سبعة أهداف خلال 13 مباراة شارك فيها أساسيا مع فريقه فولفسبورج ب.

أكد المدير الرياضي لفريق الناشئين بنادي فولفسبورج من قبل، بأنه مرموش لاعب مميز، وموهوب ويتوقع منه الكثير لما يملكه من مميزات، كلاعب سريع، ويتحكم بالكرة بطريقة رائعة.