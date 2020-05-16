في ليلة عودة الدوري الألماني، بعد غياب دام لشهرين بسبب فيروس كورونا، فاز فريق فولفسبورج على نظيره اوجسبورج بثنائية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ26 من منافسات الدوري.
سجل هدفي الفوز للفولفسبورج كلا من ريناتو ستيفن، ودانييل جينزيك في الدقائق 43، و90+1 فيما سجل جون أنتوني لاعبفولفسبورج هدف عكسي في مرمى فريقه ليسجل اوجسبورج هدفه الأول في الدقيقة 54.
شهدت المباراة تواجد المصري عمر مرموش صاحب الـ20 عامًا، المحترف ضمن صفوف فولفسبورج لفئته منذ 3 سنوات، بعدما انتقل من صفوف نادي
ويقدم مرموش مستويات رائعة مع فريقه، ونجح فى تسجيل سبعة أهداف خلال 13 مباراة شارك فيها أساسيا مع فريقه فولفسبورج ب.
أكد المدير الرياضي لفريق الناشئين بنادي فولفسبورج من قبل، بأنه مرموش لاعب مميز، وموهوب ويتوقع منه الكثير لما يملكه من مميزات، كلاعب سريع، ويتحكم بالكرة بطريقة رائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فولفسبورج يفوز على اوجسبورج بثنائية والمصري مرموش على مقاعد البدلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.