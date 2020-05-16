رياضة | بالأسماء.. الراحلون والقادمون إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. الراحلون والقادمون إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد توقف جميع البطولات المحلية والقارية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

لاعبون مرشحون للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الأقرب للرحيل عن جدران القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بسبب ندرة مشاركتهم مع الفريق في الموسم وبحثا عن فرصة لعب أساسية، وإليكم التفاصيل:-

1- كريم بامبو

المهاجم الشاب كريم بابمو واحد من أبرز العناصر المرشحة بقوة للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، وذلك لندرة مشاركاته في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يستبعده من القائمة الأساسية لمعظم مباريات الأبيض لأسباب فنية.

2- محمد عنتر

الجناح الطائر محمد عنتر وجد صعوبة كبيرة في المشاركة في تشكيلة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترات السابقة وذلك بسبب ازدحام منطقة تحت المهاجم بالنجوم واعتماد المدير الفني للأبيض على الثلاثي أشرف شرقي ومحمد أوناجم بالإضافة إلى أحمد السيد زيزو في قيادة الخط الأمامي للفريق ومعهم البديل مصطفى فتحي وشيكابالا.

3- محمد صبحي

الحارس الشاب محمد صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي لم يشارك مع الزمالك سوى في مباراة وحيدة خلال الموسم الكروي الجاري حيث وجد الحارس صعوبة كبيرة في المشاركة في ظل اعتماد كارتيرون بشكل أساسي على محمد أبو جبل ومن قبله محمد عواد ومع عودة الحارس الأساسي محمود جنش فإن فرص مشاركة الحارس الناشئ أصبحت منعدمة لذا فإن رحيله سيكون وارد بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

4- إسلام جابر

صفقة الزمالك المجمدة إسلام جابر أصبح من لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المحتمل رحيلهم عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، حيث أن الاعب لم يشارك في أغلب مباريات الفريق في الموسم الحالي بجانب استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية وهوا ما يقربه من الرحيل على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجديد.

5- محمد حسن

لاعب وسط الزمالك محمد حسن سيكون على حافة الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، وذلك في حال نجحت إدارة القلعة البيضاء في الحصول على خدمات نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز ليكون بديلاً لطارق حامد لاعب الفريق الأساسي في منتصف الميدان.

صفقات الزمالك (القادمون)

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وبالحديث عن صفقات الزمالك المرتقبة فالحديث يذهب إلى 4 صفقات من العيار الثقيل وإليكم التفاصيل:-

1- حسام حسن

الصفقة الأولى التي يسعى مسئولي النادي الأبيض لضمها في فترة الميركاتو الصيفي هي حسام حسن مهاجم سموحة السكندري، ولاسيما بعد إعجاب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بأداء الاعب الفني.

ويرى مسئولوا الزمالك أن تواجد حسام حسن مع مصطفى محمد سيضيف قوة لهجوم الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وكشفت مصادر صحفية مقربة للاعب أنه لا يمانع الانتقال لصفوف الزمالك في الموسم الجديد، فيما يحاول مسئولوا الأبيض تخفيض سعر المهاجم الذي طلبت إدارة سموحة ثلاثون مليون جنيه من أجل التخلي عنه.

2- كريم العراقي

الصفقة الثانية ستكون كريم العراقي ظهير المصري البورسعيدي الذي نال إشادة كبيرة من مسئولي الزمالك بعد مستواه المتميز مع النسور الخضر وأيضا مع منتخب مصر تحت 23 سنة الذي حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية وتأهل لأولمبياد طوكيو.

تواصل موقع الخليج 365 الرياضي مع مسئولي المصري البورسعيدي لبحث حقيقة مفاوضات الزمالك حيث أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة الفريق الأخضر أن مسئولي الأبيض لم يتقدموا بغرض رسمي حتى الآن.

ويرى مسئولوا الأبيض أن خطوة ضم العراقي ستكون رسمية مع بداية الموسم الجديد ليكون بديلاً للاعب التونسي حمدي النقاز الذي فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب خلاف على مستحقاته المالية.

3- نبيل دونجا

من مصادر مقربة داخل الزمالك وجدنا رغبة قوية من مسئولي القلعة البيضاء في التعاقد مع لاعب الوسط الدولي نبيل عماد دونجا نجم فريق بيراميدز.

الاعب مطروح اسمه بقوة على طاولة أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، الذي عرض ملف الصفقة على كارتيرون ومجلس الإدارة لوضع الرتوش الأخيرة في قرار ضمه مع مطلع الموسم الجديد.

4- عمر جابر

عودة عمر جابر قائد الزمالك السابق مع مطلع الموسم الجديد اصبحت أمرا واردا بقوة في ظل ترحيب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بفكرة عودة الاعب كما صرح نجم بيراميدز بأمنيتة في العودة لصفوف الأبيض.