رياضة | أخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مسؤولي نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضي منصور، منذ فترة طويلة تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بعد النجاحات التي حققها المدرب مع الفريق الأبيض.

واتفق مسئولو الزمالك مع كارتيرون على كافة التفاصيل التي تخص تجديد عقده مع الفريق ولكن تم تأجيل تفعيل العقد الجديد بالاتفاق بين الطرفين.

وسيحصل كارتيرون في عقده الجديد مع الزمالك على راتب أعلى من الذي يتقاضاه بالإضافة إلى بعض المكافآت في حالة تحقيق ألقاب جديدة للفريق الأبيض

وقرر الزمالك وكارتيرون تأجيل تفعيل العقد الجديد للمدرب الفرنسي لحين حسم مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز في ظل انتشار فيروس كورونا.

وفي حالة صدور قرار بإلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم سيقوم نادي الزمالك بتفعيل عقد كارتيرون الجديد بداية من شهر يوليو القادم.

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وينتهي عقد باتريس كارتيرون مع القلعة البيضاء بشكل رسمي في نهاية الشهر الجاري ويحق له بعد ذلك التوقيع لأي نادي أخر.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة فقط.

ومن ناحية أخري، كشف نادي بيراميدز حقيقة الدخول في مفاوضات لضم نجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لمصدر فإن بيراميدز لم يقم بالتفاوض مع نادي الزمالك لضم الجناح "أحمد رفعت" والذي يلعب معاراً لنادي الإتحاد السكندري، خلال الموسم الجاري.

وقال المصدر ، أن شائعات ضم رفعت ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق، حيث لم أن اللاعب ليس مطروح على طاولة بيراميدز.

وأضاف، أن هناك الكثير من المساعي للربط بين بيراميدز وضم عدة لاعبين، إلا أن الإدارة دوماً ما تتبع السبل الشرعية للتفاوض.