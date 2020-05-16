رياضة | ميتز يمدد تعاقده مع حارسه الجزائري "أوكيدجة"

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر ميتز يمدد تعاقده مع حارسه الجزائري "أوكيدجة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد نادي ميتز الفرنسي تعاقده مع حارسه الجزائري ألكسندر أوكيدجة حتي عام 2023، بعد المستويات الرائعة التي قدمها حارس محاربي الصحراء رفقة الفريق الفرنسي.

وساهم أوكيدجة /31 عاما/ بصورة فعالة في بقاء ميتز ضمن أندية صفوة الدوري الفرنسي، حيث خاض 27 مباراة، حافظ على شباكه نظيفة في 8 منها.

ويعد موسم 2019 / 2020، أفضل موسم لأوكيدجة منذ التحاقه بالفريق صيف 2018، قادما من نادي ستراسبورج، بنجاحه في تحقيق 96 تصديا في الدوري الفرنسي، ليحتل المركز الثاني في هذا المجال.

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وتم اختيار الحارس الدولي الجزائري لاعب العام في ميتز في استفتاء لمشجعي النادي الفرنسي، بحصوله على 59 % من الأصوات، مقابل 26 % للمهاجم حبيب ديالو، و9 % للمدافع فابيان سانتونزي.

وقال أوكيدجة في تصريح للموقع الرسمي لنادي ميتز :"هذا التمديد دليل على أن الفريق يثق بي، أنا مسرور حقا لمواصلة المغامرة مع ميتز، لأني سعيد جدا وعائلتي أيضا بالبقاء في هذا الفريق".

وأضاف :"ميتز بدأ يكبر وينمو خاصة من حيث بنيته التحتية ويرغب الآن في ديمومة تواجده في بطولة الدوري الفرنسي. الآن ، أعتزم تشريف كل الثقة التي وضعها قادة النادي في شخصي على أرضية الملعب".