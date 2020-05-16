رياضة | صدمة في الأهلي.. هيدرسفيلد يحدد سعر رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة في الأهلي.. هيدرسفيلد يحدد سعر رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي، بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو القادم والعودة لفريقه الإنجليزي.

ويرغب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى إستمرار صبحي لمواسم قادمة خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية فى التشكيل الأساسي الذى يعتمد عليها المدير الفنى السويسري.

وكشفت تقارير صحفية ان هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يطلب 7 ملايين يورو لبيع رمضان صبحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة للنادي الأهلي خاصة أن اللاعب، قيمته التسويقية مرتفعه خلال الفترة الماضية.

وكان اللاعب قد ابدي عن رغبته فى الإحتراف الخارجي وخوض تجربة جديدة ولكن تكون بشكل جيد ويكون له دور مع فريق جديد فى اللعب، خاصة أن اللاعب شارك فى الدوري الإنجليزي البريميرليج.

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وكانت ترددت أنباء خلال الايام الماضية حول إستفسار من فريق بشكتاش التركي الذى يلعب له اللاعب المصري محمد النني للتعاقد مع صبحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وشارك صبحي مع الأهلي فى 9 مباريات هذا الموسم بواقع 6 مباريات ببطولة الدوري المصري وفى 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.

ولدى صبحي 28 مباراة دولية سجل خلالهم هدف وحيد فى مرمي نيجيريا عام 2016 وتأهل الفراعنة وقتها لكأس الامم الإفريقية لنهائيات كأس الأمم 2017.

وكان رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تألق خلال العام الماضي بعدما قاد منتخب مصر الأولمبي للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد بطوكيو.