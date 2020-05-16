رياضة | عبد الحفيظ يفرض حظر إعلامي على لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يفرض حظر إعلامي على لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منع مدير الكرة بالأهلي، سيد عبد الحفيظ ظهور أي لاعب من الفريق في البرامج التليفزيونية والإذاعية ، لأجل غير مسمي.

ويأتي هذا القرار بعد أن أعطى عبد الحفيظ الاذن خلال الفترة الماضية للاعبي الفريق الأحمر للظهور في وسائل الإعلام المختلفة .

واستضافت القنوات والبرامج الرياضية بعض لاعبي الاهلي ، وعمل حوارات ولقاءات معهم خلال الفترة الماضية.

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ومن جانب آخر يخص صفقات االمارد الأحمر أفادت تقارير صحفية جزائرية ، بأن الأهلي أبدى إهتمامه بالتعاقد مع حسين بن عيادة الظهير الأيمن لشباب قسنطينة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وذكرت صحيفة dzfoot الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية أن الزمالك أبدى إهتمامه بضم بن عيادة في الفترة الماضية في الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة الجزائرية أن بن عيادة اعترف بنفسه قد بوجود مفاوضات بينه وبين مسئولي الزمالك للانتقال إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن حسين بن عيادة يثير اهتمام العديد من الأندية التي تترقب نهاية تعاقده مع فريقه الحالي.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية أن بن عيادة تلقى 4 عروض رسمية من كلا من الترجي التونسي والأهلي والزمالك المصريين وأحد الفرق في دوري الدرجة الأولى التركي.

وأكدت الصحيفة الجزائرية أن مسئولي قسنطينة لا يقفون مكتوفي الأيدي وأنهم يتفاوضون مع بن عيادة ووكيله من أجل الاتفاق على تجديد عقده من أجل الحصول على تعويض مادي عقب رحيله.