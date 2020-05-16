رياضة | لاعبو بوروسيا دورتموند يحتفلون عن بعد عقب اكتساح شالكة أمام المدرجات الخالية

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعبو بوروسيا دورتموند يحتفلون عن بعد عقب اكتساح شالكة أمام المدرجات الخالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز بوروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على ضيفه شالكه بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتعتبر تلك المباراة الأولى التي تشهدها الدوريات الأوروبية الكبري منذ توقف منافسات كرة القدم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، حيث يُعد الدوري الألماني هو أول دوري يعود للأضواء منذ انتشار الفيروس.