رياضة | الأهلي يكشف حقيقة ضم حارس طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة ضم حارس طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مجلس إدارة النادي الأهلي، ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع محمد بسام حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء، أن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني، وأن مفاوضات الأهلي مع بسام كانت في الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن توقفت مؤخرًا.

وأضاف: "كان هناك جس نبض من جانب بعض الوكلاء لبحث إمكانية انتقال الحارس إلى الأهلي، ولكن لم يرسل الأهلي عرضا للتفاوض بشأن الحصول على خدماته".

وظهر محمد بسام بشكل مميز في الموسم الحالي مع طلائع الجيش، وتواجد في معسكرات منتخب مصر الأخيرة تحت قيادة حسام البدري.

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ومن ناحية أخري،ـ حرص نادي الأهلي على الرد بشأن ما أثير في الأيام الماضية أن الزمالك يستحق لقب نادي القرن الإفريقي.

ونشر حساب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تبقي 6 ايام فقط على ذكري تتويجنا بلقب نادي القرن الافريقي في القارة ".

وكان رئيس نادي الزمالك قد أكد أن تتويج النادي الأهلي بلقب القرن الافريقي "أمر عار تماما من الصحة"، وأن النادي سيشكل لجنة قانونية من كبار رجال القانون ،قبل التقدم بطعن رسمي للاتحاد الدولي الفيفا، للبت في هذا الأمر".

ويعد مانشره النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي،سخرية على ما يفعله رئيس الزمالك بعد الطعن لأكثر من مرة في هذا القرار وإثبات أن الأهلي يستحق هذا اللقب .