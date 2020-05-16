رياضة | الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استعادة نجم الفريق المعار إلى صفوف إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد فايلر، خلال جلسته مع مجلس إدارة القلعة الحمراء ضرورة عودة محمد شريف، مهاجم الفريق، عقب نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وتواصل مسؤولو الأهلي مع اللاعب، وأكدوا له بأنه هناك قرار بالعودة للفريق عقب نهاية الموسم سواء فى حالة استكماله أو الغائه، كما تم استبعاده من الصفقات التبادلية التى ينوى الأهلى إبرامها خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك الأهلي عدد من اللاعبين محلية وخارجية، أمثال "صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى ومحمد عبد المنعم ووليد وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار".

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ومن جانب آخر نفى مجلس إدارة النادي الأهلي، ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع محمد بسام حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء، أن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني، وأن مفاوضات الأهلي مع بسام كانت في الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن توقفت مؤخرًا.

وأضاف: "كان هناك جس نبض من جانب بعض الوكلاء لبحث إمكانية انتقال الحارس إلى الأهلي، ولكن لم يرسل الأهلي عرضا للتفاوض بشأن الحصول على خدماته".

وظهر محمد بسام بشكل مميز في الموسم الحالي مع طلائع الجيش، وتواجد في معسكرات منتخب مصر الأخيرة تحت قيادة حسام البدري.