رياضة | ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد انطلاقة البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد انطلاقة البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الدوري الألماني مجددا بعد فترة توقف استمرت أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وبعودة الدوري الألماني مجددا يعود الصراع بين الأندية الألمانية على اللقب وبين اللاعبين على هداف البطولة وتفادي الهبوط.

وبعد عودة مباريات الدوري الألماني اليوم مازال يتصدر البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا بعد 25 جولة وعلى بعد 9 جولات من نهاية المسابقة.

وفي أولى مباريات عودة الدوري الألماني تمكن فريق بوروسيا دورتموند من الفوز على نظيره شالكة بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ وأنتهت المواجهة 4/0.

1 - روبرت ليفاندوفسكي سجل 25 هدفًا (بايرن ميونخ)

2 - تيمو سجل 21 هدفًا فيرنر (لايبزيج)

3 - جادون سانشو سجل 14 هدفًا (بوروسيا دورتموند)

4 - روبن كوايسون سجل 12 هدفًا (ماينز)

5 - فوت فيغورست سجل 11 هدفًا (فولفسبورج)

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6 - فلوريان نايديرليشنير سجل 11 هدفًا (أوجسبورج)

7 - روفين هينينجز سجل 11 هدفًا (فورتونا دوسلدورف)

8 - ماركو ريوس سجل 11 هدفًا (بوروسيا دورتموند)

9 - سيرج جنابري سجل 11 هدفًا (بايرن ميونخ)

10 - سيباستيان أندرسون سجل 11 هدفًا (يونيون برلين)

11 - جون كوردوبا سجل 10 أهداف (كولن)

12 - إيرلينج هالاند سجل 10 أهداف (بوروسيا دورتموند)

13 - كيفن فولاند سجل 9 أهداف (باير ليفركوزن)

14 - نيلس بيترسن سجل 8 أهداف (فرايبورج)

15 - فيليب كوتينيو سجل 8 أهداف (بايرن ميونخ)