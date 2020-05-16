رياضة | فهد المولد ممنوع من المشاركة في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر فهد المولد ممنوع من المشاركة في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحافية سعودية، مفاجأة جديدة، بعدما أكدت أن فهد المولد لاعب اتحاد جدة لن يكون قادرا على المشاركة في مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وذكرت صحيفة الرياضية، أن السبب في ذلك يعود لعدم قيده في الكشوفات خلال فترة التسجيل الثانية "الشتوية"، التي أغلقت نهاية ينايرالماضي، الأمر الذي يجعل المولد العائد من عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات، خارج حسابات العميد حال استئناف المسابقة مجدداً.

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وأشارت الصحيفة من خلال مصدر من الاتحاد العربي لكرة القدم، أن النادي السعودي لم يرفع اسم فهد المولد خلال فترة التسجيل الثانية، وبذلك سيكون ممنوعاً من المشاركة في نصف النهائي والنهائي في حال التأهل.

وكان المولد ثبت تعاطيه المنشطات عقب نهاية مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين ناديي النصر واتحاد جدة التي أقيمت 13 أبريل من العام الماضى بملعب "الملك فهد" الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري السعودي.