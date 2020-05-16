رياضة | جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز دورتموند على شالكة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز دورتموند على شالكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بوروسيا دورتموند في تحقيق الفوز على نظيره شالكة برباعية نظيفة، ليحصد ثلاث نقاط جديدة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الألماني. وجاء ترتيب الدوري الألماني بعد فوز دورتموند على شالكة كالتالي: المركز الأول: بايرن ميونيخ برصيد 55 نقطة المركز الثاني: بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة المركز الثالث: لايبزيج برصيد 50 نقطة المركز الرابع: بوروسيا مونشنجلادباخ برصيد 49 نقطة المركز الخامس: باير ليفركوزن برصيد 47 نقطة المركز السادس: شالكة برصيد 37 نقطة المركز السابع: فولفسبورج برصيد 36 نقطة المركز الثامن: فرايبورج برصيد 36 نقطة Advertisements المركز التاسع: هوفنهايم برصيد 35 نقطة المركز العاشر: كولون برصيد 32 نقطة المركز الـ 11: يونيون برلين برصيد 30 نقطة المركز الـ 12: آينتراخت فرانكفورت برصيد 28 نقطة المركز الـ 13: هيرتا برلين برصيد 28 نقطة المركز الـ 14: أوجسبورج برصيد 27 نقطة المركز الـ 15: ماينز برصيد 26 نقطة المركز الـ 16: فورتونا دوسلدورف برصيد 22 نقطة المركز الـ 17: فيردر بريمن برصيد 18 نقطة المركز الـ 18: بادربورن برصيد 16 نقطة.

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